Пельмени у памятника ВОВ: на организаторов гастрофестиваля пожаловались в СК

Жители Тульской области пожаловались в СК и прокуратуру на организаторов «Пельменного съеста», которые вывесили баннер с пельменями якобы рядом с памятником павшим в годы Великой Отечественной войны, сообщает Baza .

Фестиваль проходил в деревне Грицово 26 июля. Мероприятие посетил в том числе глава администрации Новомосковска Руслан Бутов. Он поделился в соцсетях фотографиями с торжества и рассказал, что все было сделано «в удовольствие».

Однако некоторые жители региона отрицательно отнеслись к фестивалю. Они обратились к правоохранителям, указав на то, что администрация Новомосковска и местные депутаты вывесили плакат с надписью «Пельменный съест» прямо на ограде памятника героям ВОВ. Из-за этого часть мемориальной доски оказалась закрыта.

Автор заявления уверяет, что на обелиске, закрытом плакатом с пельменями, увековечены имена более 140 жителей деревни. По его словам, якобы здесь же расположена братская могила 146 солдат. Однако жители деревни утверждают, что стела находится в центре деревни, а братская могила — в соседней Прохоровке.

Директор новомосковского клуба Валентина Прехина отметила, что фестиваль проходил не на стеле, а рядом с ней. По ее словам, после праздника к мемориалу приезжал некий мужчина, который разбросал вокруг мусор, а затем сфотографировал. По ее словам, он же потом и обратился в СК с жалобой.