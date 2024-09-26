Пельмени и дихлофос на полке рядом: как живет село, где насмерть отравились дети

Пельмени и дихлофос продаются рядом в красноярском селе, где отравилась семья

Уже почти неделю в Красноярском крае обсуждают отравление многодетной семьи, в результате которого погибли четыре ребенка. Журналистка kp.ru посетила поселок, где произошла трагедия, поговорила с местными жителями и близкими погибших.

Весь населенный пункт состоит из нескольких улиц, а жителей насчитывается примерно 1,8 тыс. человек. Добраться сюда нелегко: железная дорога есть, однако пригородные электрички не курсируют, остановки делают лишь грузовые составы. Автобусов здесь ходит всего несколько в сутки.

Журналистка почувствовала странный сильный химический запах около дома семьи, где погибли дети.

«Да нечего тут вынюхивать. Нормальная семья была, нечего мне плохого о них сказать. У нас все в шоке, детей жалко очень», — сказала выбежавшая соседка и отметила, что никакого запаха не чувствует.

Представительница СМИ решила отправиться в магазин, где семья приобрела злополучные пельмени, и увидела страшную картину: совсем рядом располагались продукты питания и бытовая химия — дихлофос, которым, по некоторым данным, и отравилась многодетная семья. Продавец ничего страшного в этом не увидела.

Причины отравления семьи красноярцев до сих пор остаются неясными. В магазине ждут экспертизу.

В другом магазине отметили, что тут у всех частные дома, поэтому травить грызунов и насекомых — привычное дело для местных. Однако везде подчеркнули, что семья давно не покупала подобные средства, то есть те, что они использовали, были припасены заранее.

О погибших детях и их родителях все жители отозвались положительно — отец работал на хлебоприемке, мать — техничка в школе, сейчас в декрете. Семья была благополучной: дети были одеты и накормлены.

Жители пребывают в ужасе и страхе от ситуации и ждут хоть каких-то разъяснений, почему подобное могло произойти.

После отравления во время ужина пельменями и курицей семья из Красноярского края попала в больницу. Двое взрослых, муж и жена, были в тяжелом состоянии, но смогли выжить. Их детям повезло меньше — от отравления постепенно погибли все четыре ребенка.

Приоритетная версия смерти красноярской семьи в результате ужина — отравление аэрозолем от насекомых, заявляла местная прокуратура.