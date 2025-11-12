Педофил на улице в Тыве повалил на землю девочку и силой поцеловал, его ищут

В Тыве ведутся поиски преступника, подозреваемого в педофилии. Злоумышленник совершил нападение на школьницу, он силой повалил девочку на землю и поцеловал, затем скрылся. Момент происшествия попал на видео, сообщает SHOT .

На видеозаписи видно, как девочка и мужчина шли друг другу на встречу, затем остановились и начали разговаривать. Затем взрослый человек начал приставать к ребенку, девочка отчаянно сопротивлялась и пыталась освободиться из рук мужчины. Также видно, что по дороге рядом проезжали машины, но никто не остановился.

Нападавшему удалось против воли жертвы поцеловать ее в губы, после чего он скрылся с места преступления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ, часть 4, пункт «б» «Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.