Педиатр и прохожий поймали на пальто упавшего с четвертого этажа юного москвича

Педиатр Светлана рассказала, как вместе с прохожим спасла четырехлетнего мальчика на 2-й Вольской улице в Москве. Ребенок упал с балкона четвертого этажа на растянутое пальто, сообщает RT .

Светлана работает педиатром в местной поликлинике. В тот день подруга позвонила ей и попросила срочно прийти. Врач увидела мальчика, который сидел на краю балкона, свесив ноги. Она сняла пальто и попросила проходившего мимо мужчину помочь поймать ребенка. Мальчик упал на пальто и скатился на мягкую клумбу.

По словам Светланы, ребенок хотел заплакать, но она с подругой отвлекла его разговорами. Почти сразу прибежала мать, а в течение четырех-пяти минут приехали все экстренные службы.

«Долго еще потом отходила от этой ситуации. Впервые так спасаю чью-то жизнь. На работе хвалят, конечно, за поступок. Благодарят», — рассказала Светлана.

Ранее стало известно, что мальчик не получил серьезных травм. По сообщениям, он вышел на приоткрытый балкон во время проветривания квартиры.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.