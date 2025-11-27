Педагогов детского центра под Екатеринбургом подозревают в насилии

В доме на улице Железнодорожников в поселке Исток в Свердловской области правоохранительные органы провели проверку и вывезли детей из реабилитационного центра из-за информации об издевательствах, сообщает tagilcity.ru .

Как уточнили в пресс-службе областной полиции, возбуждено уголовное о незаконном лишении свободы несовершеннолетних. Пребывание в центре стоило около 90 тысяч рублей за месяц, там жили школьники из Томской, Кировской и Свердловской областей, а также из ХМАО-Югры.

О физическом насилии и голоде рассказал один из подростков, а другая воспитанница заявила, что детей ограничивали в питании. Соседи не знали, что коттедж — это не просто жилой дом, а реабилитационный центр.

Родители школьников противоречат друг другу: одни жалуются, а другие утверждают, что их детям там нравилось жить. Пока следов насилия на телах воспитанников не обнаружено, но правоохранители и органы опеки продолжают расследование.

