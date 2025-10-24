Паводок во Вьетнаме вынес гигантских сомов на огород местных жителей

Сильные ливни вызвали паводки на севере Вьетнама, в результате чего в одном из домохозяйств жители обнаружили на огороде двух гигантских сомов, сообщает «Царьград» .

Север страны пострадал от сильных дождей, которые привели к масштабным паводкам. В результате были затоплены улицы, произошли оползни, а некоторые районы города Тхайнгуен оказались отрезаны водой из-за разлива реки Кау. Особенно серьезно пострадала столица страны Ханой.

В одном из частных домов после спада воды местные жители обнаружили на огороде двух огромных сомов. Рыбы плавали среди грядок, словно в реке. Владельцы участка сняли необычную находку на видео, отметив, что размер каждой сопоставим с ростом четырехлетнего ребенка. В комментариях к записи слышны удивление и испуг.

По данным издания VnExpress, гигантские сомы часто встречаются в реках Юго-Восточной Азии. Эти пресноводные рыбы могут достигать 3 м в длину и веса более 300 кг. Во время сильных паводков их нередко выносит на затопленные территории, что и объясняет их появление в огородах.

Ранее индийские рыбаки поймали сома-дьявола весом 170 кг. Про этих рыб ходят слухи, что они могут быть опасны для человека.

