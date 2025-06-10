Павлово-Посадская прокуратура провела проверку по факту нападения собак на трех детей

Павлово-Посадская городская прокуратура провела проверку по факту нападения бездомных собак на троих несовершеннолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Проверкой установлено, что в период с сентября по октябрь 2024 года трое несовершеннолетних на прогулке подверглись нападению бездомных собак в городском округе Павловский Посад, в результате чего им были причинены повреждения в виде укушенных ран.

Указанное стало возможным ввиду непринятия органами местного самоуправления достаточных и своевременных мер по реализации полномочий по отлову безнадзорных животных.

По результатам проверки городская прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о защите прав малолетних и взыскании с органа местного самоуправления компенсации морального вреда.

Решениями Павлово-Посадского городского суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

В пользу детей взыскано в общей сумме 45 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.