Павел с гражданством Узбекистана: трудник храма оказался админом чата педофилов*

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Трудник храма Рождества Христова в Санкт-Петербурге, имеющий гражданство Узбекистана, попался силовикам на администрировании чата педофилов* и публикации порно. Правоохранители также нашли в его гаджетах откровенные фото несовершеннолетних мальчиков, сообщает «Фонтанка» .

Ранее борцы с педофилами* обнаружили Telegram-чат, в котором состояли любители мальчиков-подростков*. Беседу администрировал 38-летний Павел, который оказался работником храма и гражданином Узбекистана.

Вскоре трудника задержали правоохранители. Во время обыска у него изъяли гаджеты, в которых обнаружили пересылку интимных снимков детей.

Издание добавляет, что на одной из своих страниц во «ВКонтакте» Павел публиковал картину импрессиониста Генри Тука с обнаженным юношей и фотографию обнаженного мальчика.

Трудник петербургского храма стал подозреваемым по делу об изготовлении и обороте порнографии с несовершеннолетними. Расследование продолжается.

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