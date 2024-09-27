«Пацаны, мне ж на работу»: ФСБ поймала агентуру СБУ, из-за которой бомбили Крым

Двух агентов СБУ задержали в Крыму за передачу данных о военных объектах

Сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю задержали двоих агентов Службы безопасности Украины (СБУ), которые передавали информацию о российских военных объектах для их атаки со стороны ВСУ. Спецслужбы считают, что задержанные предоставили украинской стороне данные о средствах защиты Крымского моста, сообщает Life.ru .

«Пацаны, мне ж на работу надо», — пожаловался один из задержанных.

По данным правоохранителей, один из фигурантов самовольно вышел на связь через открытый GSM-канал, позвонив на телефон «горячей линии» СБУ, чтобы предложить свою помощь. В дальнейшем он стал поставлять украинцам информацию, которая была использована для осуществления ударов по территории полуострова.

В частности, он передал СБУ географические координаты установки противовоздушной обороны в Керчи, а также данные о перемещении эшелонов с военной техникой российских войск в зону специальной военной операции и информацию об объекте оборонно-промышленного комплекса, расположенном на полуострове.

Второй задержанный, 43-летний иностранец, связался с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины через мессенджер с предложением о сотрудничестве. Он предоставлял спецслужбе информацию о расположении военных объектов, вооружений и техники, а также подразделений ВС России в Севастополе. Эти данные использовались для определения приоритетных целей и последующего их обстрела.

Против злоумышленников возбудили уголовные дела по статьям 275 и 276 УК РФ.