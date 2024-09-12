Патриарху Кириллу стало плохо после выступления в Петербурге

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу стало плохо после выступления перед публикой на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге, где завершился крестный ход. Об этом пишет «Фонтанка» .

После завершения крестного хода в честь перенесения мощей Александра Невского корреспондент издания заметил, что патриарху внезапно стало плохо — его под руки сопроводили к скорой помощи.

Источник заявил, что причиной недомогания Кирилла стала жара. По его словам, патриарху помогли врачи, он уехал на своей машине.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что мир приближается к Апокалипсису из-за повсеместного внедрения искусственного интеллекта. По мнению священнослужителя, развитие человека может быть жизнеспособным только при условии «укрепления веры и нравственного развития».