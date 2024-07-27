Пати на хате: в Москве мужчина влез на чужую дачу и пустился во все тяжкие

Мужчина пробрался на дачу москвича, напился, надел его трусы с акулами и уснул

Вернувшийся на дачу житель Москвы обнаружил в своей кровати спящего незнакомца. Тот устроил себе вечеринку в чужом доме, натянул хозяйские трусы с акулами и съел все содержимое холодильника, сообщает Life.ru .

Пострадавший рассказал, что обычно все лето живет на даче во Внукове, но тут он вместе с семьей уезжал в Санкт-Петербург. Супруги с детьми отсутствовали 2 дня, а когда вернулись, то обнаружили в коттедже разбитое окно.

Но главный сюрприз из ждал внутри жилища: на втором этаже на кровати спал незнакомец в хозяйских трусах.

В других комнатах был бардак, а на кухне — следы вечеринки. Пробравшийся в дом мужчина выпил весь имеющийся алкоголь и вкусно покушал из холодильника москвича, оставив в раковине грязную посуду.

Еще он не забыл посмотреть телевизор, рядом с которым тоже наследил.

Владелец коттеджа решил самостоятельно не трогать мужчину и позвонил полицейским. Правоохранители разбудили незванного гостя и отвезли его в отделе. Выяснилось, что тот был пьян.

Самозванец признался, что решил отдохнуть на чужой даче. Документов у него с собой не было, его личность еще устанавливают.