Пассажиры залили «перцем» и выкинули в окно захватчика заложницы в Архангельске

В Архангельске мужчина взял в заложники женщину, находясь в автобусе. Злоумышленника удалось нейтрализовать благодаря самим пассажирам — они залили его спреем из перцового баллончика и выбросили в окно, сообщают «Осторожно, новости» .

Все произошло в автобусе рейса № 43. Во время движения пассажир схватил огнетушитель, после чего начал ломать все подряд. Началась паника, и налетчик взял молотки для разбития стекол и захватил в заложницы одну из женщин.

Очевидцы говорят, что пленницу помогли вызволить сами пассажиры — они залили нападавшего перцовым спреем и сбросили его в окно. К этому времени на место событий уже прибыли росгвардейцы и врачи.

Пострадавшая заложница отказалась от медицинской помощи — по словам женщины, ей нужно было забирать детей. Самого дебошира отвезли в полицейский отдел.