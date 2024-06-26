Пассажиры потерпевшего крушение в Коми поезда пребывали в шоке в первые минуты

Очевидцы железнодорожной катастрофы в Коми заявили, что пассажиры сошедшего с рельсов поезда находились в состоянии шока и паники из-за того, что не смогли быстро добраться до любого ближайшего населенного пункта в связи с размытием дороги, сообщает SHOT .

Сразу после ЧП некоторые пассажиры хотели идти за помощью пешком. Но им не удалось далеко уйти, так как местность около состава оказалась сильно размыта. Воды было настолько много, что даже образовался водоворот.

В результате всех 195 пассажиров эвакуировали, их доставят в пункты временного размещения, которые уже организовали власти Инты.

Четырех пассажиров с серьезными травмами доставили в Инту на восстановительном поезде.

Как заявили в РЖД, количество пострадавших при сходе вагонов в Коми увеличилось до 46.