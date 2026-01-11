сегодня в 19:12

Пассажирский автобус загорелся на дороге в подмосковном Одинцове

В подмосковном Одинцове произошло возгорание общественного транспорта. Инцидент случился на перекрестке неподалеку от жилого комплекса «Гусарская баллада», сообщает «МК: срочные новости» .

Автобус охватило сильное пламя. Огонь распространился по всему салону общественного транспорта. Момент происшествия попал на видео. На опубликованных кадрах видно, что в небо поднимался густой черный дым, а мимо проезжали автомобили.

Предварительно известно, что обошлось без пострадавших. На момент возгорания в салоне не было людей.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

