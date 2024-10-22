Партизаны взорвали вернувшегося из плена высокопоставленного военного ВСУ

Начальника боевой подготовки ВСУ попытались убить в его Mercedes в Краматорске

В Краматорске совершено покушение на начальника боевой и тактической подготовки 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Военнослужащего попытались взорвать в его служебной иномарке Mercedes-Benz ML, сообщает «Донбасский Партизан» .

Украинского военного попытались убить утром 22 октября. Партизаны заложили бомбу под его автомобиль. Заряд активировался, когда иномарка начала движение, после чего взрывом разнесло переднюю часть транспорта.

В результате покушения начальник боевой подготовки получил тяжелые ранения и был госпитализирован. Предварительно, он находится в тяжелом состоянии.

В посте добавляется, что этот военный попал в плен к российской армии в начале спецоперации на Украине. Его обменяли в декабре 2022 года.