Партизаны взорвали вернувшегося из плена высокопоставленного военного ВСУ
Начальника боевой подготовки ВСУ попытались убить в его Mercedes в Краматорске
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В Краматорске совершено покушение на начальника боевой и тактической подготовки 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Военнослужащего попытались взорвать в его служебной иномарке Mercedes-Benz ML, сообщает «Донбасский Партизан».
Украинского военного попытались убить утром 22 октября. Партизаны заложили бомбу под его автомобиль. Заряд активировался, когда иномарка начала движение, после чего взрывом разнесло переднюю часть транспорта.
В результате покушения начальник боевой подготовки получил тяжелые ранения и был госпитализирован. Предварительно, он находится в тяжелом состоянии.
В посте добавляется, что этот военный попал в плен к российской армии в начале спецоперации на Украине. Его обменяли в декабре 2022 года.