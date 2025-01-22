«Паровое СПА»: трубу с кипятком прорвало на востоке Москвы

Городские службы устраняют прорыв трубы с горячей водой на востоке Москвы

Прорыв трубы с горячей водой произошел в среду вечером в районе Гольяново на востоке Москвы. Кипяток заливает проезжую часть, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Инцидент произошел у дома № 19 на Уральской улице.

«Городские службы находятся на месте, принимаются меры по устранению утечки», — говорится в сообщении.

На кадрах, которые опубликовал Mash, видно, как проезжаю часть заливает горячей водой. В небо поднимаются огромные клубы пара.

Как отметили в столичном Дептрансе, автомобильное движение в районе дома № 19 на Уральской улице временно перекрыто. Водителей призывают заранее выбирать пути объезда.