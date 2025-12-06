Парня и девушку из Саратова обнаружили мертвыми на берегу Волги после пропажи

21-летнего Дениса и 19-летнюю Виолетту из Саратова обнаружили мертвыми на берегу Волги через неделю после странного исчезновения. Приятели погибших допускают, что пару похитили, сообщает Mash .

Молодые люди познакомились 26 ноября. Затем между ними завязались романтические отношения.

Через двое суток девушка оставила смартфон подруге и отправилась к Денису. Затем пару видели всего один раз на пересечении улиц Московской и Вольской в Саратове.

Дениса и Виолетту искали неделю. 6 декабря их трупы обнаружили на набережной, а документы и одежду – в мусорке в центре города. Вещи были грязными.

Приятели подозревают, что Дениса и Виолетту похитили. Однако конфликтов ни с кем у ребят не было. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

