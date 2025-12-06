Парня и девушку из Саратова обнаружили мертвыми на берегу Волги после пропажи
21-летнего Дениса и 19-летнюю Виолетту из Саратова обнаружили мертвыми на берегу Волги через неделю после странного исчезновения. Приятели погибших допускают, что пару похитили, сообщает Mash.
Молодые люди познакомились 26 ноября. Затем между ними завязались романтические отношения.
Через двое суток девушка оставила смартфон подруге и отправилась к Денису. Затем пару видели всего один раз на пересечении улиц Московской и Вольской в Саратове.
Дениса и Виолетту искали неделю. 6 декабря их трупы обнаружили на набережной, а документы и одежду – в мусорке в центре города. Вещи были грязными.
Приятели подозревают, что Дениса и Виолетту похитили. Однако конфликтов ни с кем у ребят не было. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
