сегодня в 16:41

Парк-отель вспыхнул на площади 500 «квадратов» в Иркутске

В Иркутске произошло возгорание на территории парк-отеля. На месте работают пожарные, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Огонь охватил здание двухэтажного комплекса на улице Старокузьмихинской. Сигнал об этом поступил сотрудникам МЧС.

По предварительной информации, горит кровля на площади 500 квадратных метров. Самостоятельно из здания эвакуировались 20 человек.

На данный момент на месте происшествия работают 27 человек личного состава и 7 единиц техники.

