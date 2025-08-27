В Новосибирской области полиция начала проверку из-за прямого эфира блогера и матери пятерых детей Дарьи Митрохиной (Мамуси), дочь которой во время стрима заявила, «что найдет себе парня на СВО», чтобы получить выплаты за его гибель. После этих слов Мамуся назвала наследницу «дурой» и пообещала «оторвать голову» за такое, сообщают «Осторожно, новости» .

«Мама, знаешь что? Я парня себе найду такого, который поедет на СВО. Он умрет, а у меня будут бабосики», — говорила дочь Митрохиной во время стрима.

В ответ на эту «идею» мать отругала наследницу и спросила ее: «Что, вообще больная?».

Отрывок прямого эфира распространился по соцсетям и стал обсуждаться в Telegram-каналах, в том числе известными блогерами. Сейчас полиция разбирается в деталях и обстоятельствах инцидента.

«ТВЦ» добавляет, что дочке Мамуси, которая предложила найти возлюбленного-военного ради получения денег, 10 лет. По данным телеканала, такую «идею» девочке рассказали подружки во время игры в Roblox. После своих слов несовершеннолетняя извинилась перед аудиторией мамы и рассказала, что за такие слова ее наказали на неделю.

Нынешние проблемы с полицией — не первые для блогера Мамуси. Ранее ее семью ставили на учет, а сама многодетная мать участвовала в телешоу «Мужское / Женское». В новосибирских интернет-пабликах обсуждали, что после ее появления на телевидении Митрохина «исправилась» и стала религиозной.