Парень с ножами 16 часов стоит на карнизе 8 этажа, не желая покидать Обнинск

В Обнинске 24-летний молодой человек уже более 16 часов стоит на узком карнизе восьмого этажа в жилом доме, потому что не хочет покидать город. Он вооружен двумя ножами, сообщает Mash .

Все началось еще минувшим вечером. Парень не подпускает к себе ни спасателей, ни родственников, при этом даже проливной дождь не заставил его вернуться в квартиру. Сотрудники МЧС продолжают дежурить под окнами.

Предварительно, всему виной любовная история с местной девушкой. Родители молодого человека решили увезти его из Обнинска, но тот сбежал из аэропорта.

После этого парень добрался до многоэтажки на улице Энгельса, где снимал квартиру, и вылез там на карниз. Специалисты пока не могут уговорить молодого человека передумать, он продолжает балансировать на опасной высоте.