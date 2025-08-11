Парапланеристка без инструктора совершила жесткую посадку в Кабардино-Балкарии

31-летняя девушка-парапланеристка получила травмы при полете над Чегемским ущельем, когда совершила жесткую посадку. Спасатели эвакуировали пострадавшую, сообщает SHOT .

По предварительным данным, девушка совершала самостоятельный полет без сопровождения инструктора над живописным районом в центральной части республики, расположенным на северных склонах Большого Кавказского хребта. Однако правильно приземлиться не смогла и травмировалась.

Спасатели эвакуировали парапланеристку, медики диагностировали у нее ушибы ног и ссадины. В настоящее время она находится под наблюдением врачей.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.