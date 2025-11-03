Парапланерист из России разбился об скалы в Турции

В Турции произошла трагедия с российским парапланеристом Вячеславом Г. Мужчина погиб, сорвавшись со скалы. Инцидент случился в известном месте для любителей парапланеризма, сообщает SHOT .

37-летний Вячеслав Г. проходил обучение спидфлаингу и отправился в Турцию вместе с группой учеников и инструкторами. В районе Олюдениз Вячеслав совершал полет со стартовой площадки Бабадаг, расположенной на высоте 1700 метров. Внезапно он потерял управление и упал на скалы.

Свидетели происшествия сразу вызвали службу спасения, но прибывшие на место медики лишь зафиксировали смерть россиянина.

Тело погибшего спортсмена было отправлено в морг больницы Фетхие. Незадолго до трагического полета Вячеслав разместил в социальных сетях видеоролик, на котором показывал живописные пейзажи и выражал предвкушение от предстоящего полета. Известно, что погибший был родом из Санкт-Петербурга.

