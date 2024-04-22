Панически боявшегося воды морпеха ВСУ осудили за срыв форсирования Днепра

Морпех ВСУ осужден на 5 лет колонии за отказ форсировать Днепр

На Украине осужден морпех, который отказался выполнять приказ по форсированию реки Днепр в окрестностях херсонских Крынок. Сослуживцы заявили, что боец панически боялся воды, хотя и служил в морской пехоте, сообщает «Царьград» .

По версии следствия, украинец публично отказался выполнять приказ по преодолению Днепра в конце 2023 года. По плану командования, бойцы ВСУ должны были закрепиться на плацдарме около села Крынки.

Военнослужащего судили в Николаевской области. На процессе обвиняемый заявил, что отказался следовать приказу из-за плохого самочувствия, подавленного морально-психологического состояния и полученной контузии.

Украинскому военному инкриминировали статью о неповиновении в боевой обстановке, ему грозило до 10 лет колонии. Суд принял во внимание, что у фигуранта на иждивении находятся ребенок-инвалид и пожилая родственница.

По решению суда морпех приговорен к 5 годам колонии.