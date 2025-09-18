«Памятник любви»: безумный сталкер поставил надгробие живой жертве в Подмосковье

Дмитрий Д. начал преследовать Юлию М. 28 лет назад. В то время она была еще подростком и не подозревала, что кто-то следит за ней и тайно фотографирует. Когда она заметила странного незнакомца, сразу же обратилась в полицию. Сталкера задержали, но не стали привлекать к ответственности. Тем не менее, его поведение становилось все более назойливым.

Несколько раз неадекват пытался изнасиловать Юлию, однако правоохранители не желали возбуждать уголовные дела. Отец сталкера в звании полковника занимал высокие должности в милиции. Девушка смогла добиться уголовного преследования только спустя много лет, когда нападавший попытался ее задушить. Женщина чудом выжила, а мужчину отправили на принудительное психиатрическое лечение. Однако даже 5 лет в специализированной клинике не исправили его поведение.

«Я думаю, что Юля откликнется рано или поздно. Все-таки, так сказать, я же становлюсь известным уже», — заявил Дмитрий.

В знак своих нездоровых чувств он даже установил «памятник любви», на котором выгравировал имя своей возлюбленной и оставил пророческие послания. Но это еще не самое страшное: психически нездоровый человек уже присматривает возле школ новых жертв, похожих на Юлию.

Нездоровый интерес к ученицам вызвал беспокойство у администрации школы, но не привлек внимания правоохранительных органов. Полиция позволяет сталкеру свободно перемещаться по улицам и, возможно, не планирует повторно направлять его на лечение.