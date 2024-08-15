Памятная табличка основателям RuTube пропала со стены ТЦ в Орле

В Орле со стены торгового центра «Малиновая вода» пропала памятная табличка создателям платформы RuTube Олегу Волобуеву и Михаилу Паулкину. Она исчезла через несколько часов после установки, сообщает Telegram-канал «Подъем» .

Памятная табличка появилась на текущей неделе. Она гласила: «В этом доме уроженцами города Орел Олегом Волобуевым и Михаилом Паулкиным на основе традиционных ценностей в 2006 году был создан флагман русскоязычного культурного наследия — российский видеопортал RuTube».

Местные СМИ утверждают, что табличка висела на месте всего несколько часов. При этом в мэрии заявили, что не имеют никакого отношения к ее установке, она не проходила комиссий и согласований.

Собственник торгового центра также оказался не в курсе появления и исчезновения памятного знака. Он предположил, что табличку мог снять тот, кто ее повесил, но этот человек также неизвестен.

Ранее координатор Центра безопасности интернета и ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев рассказал, сможет ли RuTube догнать YouTube. По его словам, все зависит от контента, так как любой показатель должен работать, и если он создавался в целях получения прибыли, то эта прибыль должна быть.