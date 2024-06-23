Пальба по окнам: неизвестные устроили стрельбу в закрытом поселке в Подмосковье
Массовая драка со стрельбой произошла в закрытом поселке в Подмосковье
Фото - © Telegram-канал SHOT
В ЖК «Рублевский» в Московской области утром в воскресенье произошла массовая драка со стрельбой, сообщает SHOT.
В районе 4 часов утра жители услышали, что около домов началась драка. Очевидцы начали снимать произошедшее, но участники конфликта велели всем вернуться в спальни и не снимать видео, иначе жителям не поздоровится.
Одному из жильцов, который достал смартфон, выстрелили в окно. В результате происшествия пострадавших нет, так как пуля попала в стену на втором этаже дома.
В ЖК приехали полицейские. Они задержали двух участников драки. Остальным, по предварительным данным, удалось скрыться с места происшествия.