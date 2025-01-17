«Падающий» ветер: синоптик назвала причину мощнейших пожаров в Лос-Анджелесе

Долгая засуха стала одной из причин пожаров в американском Лос-Анджелесе. Также в предгорьях, с восточной стороны, скапливался холодный воздух, а затем плотный и холодный поток стремительно «падал» вниз, по крутым склонам, создавая ветер, сообщила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Она пояснила, что возле подножья скорость ветра может достигать ураганной силы. Тогда он помогает быстрому распространению даже небольшого огня.

«Такой ветер называется катабатический. Катабатический ветер приносит к подножию гор похолодание, которое не компенсируется адиабатическим нагреванием при опускании воздушных масс», — отметила Позднякова в своем Telegram-канале.

По ее словам, подобные «падающие» ветры преобладают зимой. Они известны во многих горных странах и побережьях, некоторые имеют свои названия (эльвегуст — в Норвегии, ороси — в Японии, ветер Санта-Ана — на юге Калифорнии и т. д.).

Лесные пожары начались около Лос-Анджелеса и в городе с 7 января. Есть погибшие, пропавшие без вести и пострадавшие. Разрушено свыше 12,3 тыс. строений. В том числе сгорели дома многих голливудских знаменитостей — Бена Аффлека, Пэрис Хилтон, Мела Гибсона, сына президента США Хантера Байдена и др.