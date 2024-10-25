Озвучен масштаб беспорядков в Коркине после убийства таксистки цыганом

сегодня в 13:03

В Коркине 150 человек вышли на улицы с требованием наказать убийц таксистки

В Коркине Челябинской области около 150 человек вышли на улицы после убийства 40-летней таксистки, в котором подозревается цыган. К 10:35 по местному времени ситуация в городе оценивалась стабильной, сообщает пресс-служба губернатора Алексея Текслера, который взял ситуацию на личный контроль.

Детям погибшей по 11 и 15 лет. С ними работает соцслужба. По поручению главы региона семье убитой женщины выделят необходимую помощь.

«Убийство вызвало волнения местных жителей, требующих наказания виновных в совершенном преступлении. Всего на улицы Коркино вышло около 150 человек», — подтвердили власти.

По подозрению в убийстве таксистки из Коркина задержали цыган, в том числе главу местной диаспоры. В расправе над женщиной подозревается 17-летний представитель этнической группы. Дело направлено в Главное следственное управление Следственного комитета.