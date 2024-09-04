Ожоги 75% тела: молодой человек поджег олимпийскую спортсменку заживо

Угандийская бегунья Ребекка Чептегей, которая участвовала в Олимпийских играх в Париже, была госпитализирована с серьезными ожогами после нападения ее бывшего партнера, сообщает «Царьград» .

По информации местных новостных изданий, Диксон Ндиема проник в ее дом вскоре после завершения Олимпийских игр, вылил на девушку бензин из канистры и поджег ее.

Соседи заметили, что произошел пожар, и вызвали экстренные службы. Чептегей была доставлена в медицинское учреждение. Согласно данным газеты The Star, у бегуньи были ожоги, поражающие 75% поверхности тела. Сам мужчина также получил серьезные ожоги и был госпитализирован.

Чептегей приняла участие в марафоне на Олимпийских играх в Париже, где она пробежала дистанцию 42 км за 2 часа и 32 минуты, заняв в итоге 44-е место.

Правоохранители начали расследование произошедшего инцидента.