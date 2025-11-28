Ожидают у моря погоды: российские туристы застряли на Шри-Ланке из-за потопов

Мощные наводнения на Шри-Ланке привели к тому, что сотни российских путешественников оказались в затруднительном положении, не имея возможности покинуть остров. Как минимум в двух туристических областях — Канди и Матале — прекращено движение по дорогам, а воздушная гавань временно не работает, сообщает Mash .

Предварительно известно, что на курортной территории находятся около 9 тыс. граждан России, вынужденных ожидать улучшения погодных условий в гостиницах. Определенная часть туристов находится в аэропорту Коломбо, поскольку прибывающие сюда воздушные суда направляются в Матталу и Индию.

Уже четвертый день государство страдает от масштабного наводнения. В крупных городах происходят задержки и изменения в расписании рейсов. В некоторых областях наблюдаются проблемы с водоснабжением и электроэнергией.

Некоторые национальные парки временно приостановили свою деятельность из-за неблагоприятной погоды, в частности, закрыты Яла, Хортон Плейнс, Васгамува, Вилпатту, Миннерия и Каудулла. Туристические домики Wawulabe и Mahaweli в Васгамуве также временно не принимают гостей.

Трассы в окрестностях Сигирии, Канди, Нувара-Элии и Эллы заблокированы поваленными деревьями, в некоторых местах произошли оползни и наблюдаются затопления. На юге отмечается сильный ветер, достигающий скорости 20 м/с, однако отсутствуют проливные дожди.

Власти сообщают, что как минимум 40 местных жителей погибли, 10 получили ранения в результате наводнений и сдвигов грунта, а 21 человек числится пропавшим без вести. Свыше 1800 семей были эвакуированы во временные приюты.

