Ожесточенная драка завязалась после памятного концерта в Нижнем Новгороде

Несколько человек пострадали в массовой драке в Нижнем Новгороде

В столице Нижегородской области произошла массовая драка, начавшаяся после концерта памяти покойного музыканта Алексея Хрынова («Полковника»). В результате происшествия пострадали несколько человек, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на очевидцев.

В одном из баров на улице Нестерова праздновали день рождения покойного Алексея Хрынова — уроженца нижегородского Дзержинска и лидера группы «Полковник и Однополчане». После концерта между посетителями мероприятия вспыхнул конфликт, из-за чего завязалась драка с участием нескольких человек.

В результате происшествия пострадали несколько человек, в том числе и сами музыканты. Ранения в драке также получили жители других городов, которые приехали в областной центр на памятный вечер.

Журналисты обратились в местные правоохранительные органы с просьбой прокомментировать случившееся.