Военкор Хайруллин: если Украина ударит по гражданским, ответ будет по АЭС

Он отметил, что сроки ракет ATACMS у США стремительно истощаются, и возможно у них возникают проблемы с производством.

По его словам, несмотря на возможность использования этих ракет, Украина не применяет их на критически важных фронтах, таких как Донецк, вместо этого сосредотачиваясь на менее значимых направлениях.

Хайруллин подчеркнул, что, пока украинские силы не способны остановить наступление на главном фронте, их попытки атаковать второстепенные цели выглядят неэффективно.

Если Украина ударит по гражданским объектам, Россия ответит мощным ударом по украинским атомным станциям, что может иметь катастрофические последствия.

«Мы <...> (уничтожим – ред.) к черту все их АЭС сразу. Просто на раз-два. Поэтому сейчас они в раздумье, <…> был получен наш ответ — он будет жестким», — заключил эксперт.