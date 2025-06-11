Отвечавшая за мобилизацию чиновница сочла «героем» поджигателя здания силовиков

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Baza: отвечавшей за мобилизацию чиновнице грозит 7 лет за призыв к терроризму

Специалистка отдела организационно-плановой и мобилизационной работы комитета правительства Хабаровского края Ирина М. назвала «героем» мужчину, задержанного за поджог здания Росгвардии в 2022 году. В отношении чиновницы возбуждено дело о публичных призывах к терроризму, ей грозит до 7 лет заключения, сообщает Baza .

В июне 2022 года в Комсомольске-на-Амуре подожгли здание Росгвардии. За поджог задержали 50-летнего Владимира З.

После этого местные СМИ опубликовали новость о поимке подозреваемого. Чиновница Ирина М. решила прокомментировать пост и назвала подозреваемого поджигателя «героем». В комментарии она также пожаловалась, что в России «мало отважившихся людей».

Сотрудники ФСБ заметили публикацию сотрудницы регионального правительства и задержали ее. Сейчас она находится под подпиской о невыезде, утверждает издание.

По данным Baza, фигурантка также является журналисткой «Комсомольской правды» и работницей аппарата Законодательной думы Хабаровского края.