Отвечающий за пожары «военком из мема» ушел в отпуск во время ЧС в Забайкалье

И. о. вице-премьера правительства Забайкальского края генерал-майор Николай Захаров, который известен как «добрый военком», находится в отпуске до конца этой недели, сообщает Chita.ru .

С 7 апреля на территории лесов Забайкалья был введен режим ЧС регионального характера. Также с 23 апреля в регионе действует федеральный режим ЧС.

В пресс-службе правительства Забайкальского края не смогли сказать, с какого конкретно числа Захаров находится в отпуске. По информации издания, он отдыхает как минимум с 28 апреля.

Ранее Захаров несколько раз писал заявление об увольнении, но затем забирал его и возвращался на работу. В начале весны чиновник стажировался в МЧС РФ по программе «Время героев», тогда он последний раз появлялся на публике.

В октябре прошлого года, когда в регионе утверждали зампредов правительства, Захарова не было в Чите, поэтому он работает как исполняющий обязанности.

Захарова 15 января официально назначили и. о. вице-премьера правительства края, который занимается вопросами гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности. Он тогда заявлял, что территория будет полностью подготовлена к пожарам к 1 марта.