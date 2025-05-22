Отважный подросток выбрался из горящей квартиры в Тушине опасным способом

Подросток спасся из горящей квартиры в Тушине, спустившись на балкон ниже

15 мая в столичном Тушине загорелась квартира, внутри которой находился подросток. Он смог самостоятельно спастись из опасного места, перебравшись на нижний балкон, сообщает «Осторожно, Москва».

Возгорание случилось по адресу: улица Фабрициуса дом 12. Кадры с места происшествия опубликованы в Сети. На них видно горящую квартиру, которая находится в пятиэтажке.

Пожар произошел на верхнем этаже. В кадре также виден черный густой дым, который валит из объятой пламенем квартиры. Также очевидцы успели заснять ребенка, который отважно выбирается из горящего жилья.

Подростку удалось спуститься на балкон, расположенный этажом ниже.

Ранее сообщалось, что из пожара на улице Фабрициуса удалось спасти еще двух человек, помимо подростка.

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