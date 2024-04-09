Оттаявший беспилотник нашли в подмосковном лесу

Mash: беспилотник обнаружили в лесу недалеко от подмосковного завода ЛиАЗ

В лесу, недалеко от подмосковного завода ЛиАЗ, где выпускают автобусы для всей России, был найден оттаявший беспилотник, сообщает Mash.

Жители деревни Дуброво обнаружили БПЛА накануне. Беспилотник имел огромные крылья с загнутыми вверх кончиками (размах 2,5 метра) и антенну на носу.

Предварительно он был идентифицирован как PD-2 производства «УкрСпецСистемы», который был сбит с помощью РЭБ еще зимой.

Беспилотник все это время лежал в кустах в 300 метрах от частного жилого дома. Территория была оцеплена, саперы были вызваны на место. По одной из версий этот дрон остался в лесу после одной из прошлогодних атак на Московскую область.