Отрубленные руки и разбитый череп: во Франции произошла бойня с топором

Во Франции на железнодорожной станции в бойне с топором пассажиру отрубили руки

Полиция Франции разбирается в обстоятельствах бойни с топором, которая произошла на одной из железнодорожных станций. В результате происшествия одному человеку отрубили руки, другому — пробили череп, пишет РЕН ТВ со ссылкой на The Sun.

«Жертвы — очень молодые люди», — уточнил представитель профсоюза полиции.

Очевидцы опубликовали в Сети видео с места происшествия. Кадры сняты внутри одного из вагонов, пол которого залит кровью, а на пассажирских местах сидят два травмированных человека. Один из них держался за окровавленную голову.

Правоохранители на какое-то время перекрывали движение в районе места происшествия, но в данный момент поезда курсируют согласно расписанию. Все обстоятельства случившегося выясняются.