Отрубил голову: житель Чехова убил своего 86-летнего деда топором

Жителя Подмосковья арестовали по подозрению в убийстве своего дедушки топором

Жителя Чехова арестовали по подозрению в убийстве своего 86-летнего дедушки. Фигурант зарубил свою жертву топором в ходе ссоры, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Убийство произошло в мае в квартире дома в поселке Столбовая Чехова. Между 36-летним мужчиной и его пожилым родственником вспыхнула ссора, во время которой внук избил пенсионера, а затем схватил топор и отрубил ему голову.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Были изъяты личные вещи потерпевшего, орудие убийства, сняты следы рук, назначены медицинская и дактилоскопическая экспертизы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Суд арестовал обвиняемого до 8 августа. Тот полностью признал свою вину.

По данным областной прокуратуры, местный житель еще неделю скрывал факт смерти своего деда, пока родственники не обратились в полицию.