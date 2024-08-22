Отрекшийся от России боец Мухаммад Мокаев попал в аварию в Дагестане

Экс-боец UFC Мухаммад Мокаев, заявлявший, что Дагестан — это не Россия, попал в ДТП недалеко от города Хасавюрт в родной республике, сообщает Mash .

Спортсмен ехал к семье на автомобиле Mercedes-Benz AMG A35, стоимость которого оценивается в 4 млн рублей. Вместе с Мокаевым в салоне находился его друг.

Mercedes столкнулся с другим автомобилем, после чего съехал в кювет. У машины помято левое крыло и колесо, лобовое стекло треснуло, но задняя часть цела. Самого бойца вытащили из салона очевидцы ДТП. При этом спортсмен попросил не фотографировать его.

В прошлом году Мокаев попросил президента UFC Дану Уайта удалить из его биографии слово «Россия». Боец хотел, чтобы под его именем в табличке во время эфиров было только название его родной республики и города.

Летом 2024 года спортсмена выгнали из Ultimate Fighting Championship. Он втайне вел переговоры с другой организацией. Мокаев просился обратно. Его поддержал Хабиб Нурмагомедов.