Отражена атака еще двух БПЛА, летевших на Москву

Отражена атака двух БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву», — отметил он.

Вечером 3 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Москву с помощью беспилотников. Дежурные средства ПВО ликвидировали вражеские объекты на подлете к городу.

Первое сообщение о том, что ВСУ пытаются атаковать Москву, появилось в 19:37 по московскому времени. И в дальнейшем в течение получаса Собянин сообщил, что представители киевского режима направили в Москву еще шесть дронов.

