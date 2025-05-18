«Отправим на СВО»: дочь мэра угрожала неугодным парням в Вологодской области

19-летняя дочь главы Нюксенского района Вологодской области Юлии Шевцовой выложила в соцсети видео, в котором угрожала отправить неугодных на СВО, сообщает SHOT .

«Ты че фраер попутал? Моя мама мэр (мы тебя на СВО отправим)», — гласила надпись на видео девушки.

Все видеоролики с аккаунтов девушки были удалены после возмущения пользователей Сети.

Шевцова извинилась за поведение дочери. Также главы Нюксенского района назвала ее видео «ошибкой по глупости» и заверила, что провела с дочерью серьезный разговор.

Жители региона начали требовать отставки Шевцовой, на что она сказала, что «нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия». Кроме того, чиновница заверила, что продолжит работать на благо страны.

Шевцова стала главой района в октябре 2024 года. На эту должность выбирали из двух кандидатов.