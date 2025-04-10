Отправил в нокаут: в Кемерове расследуют инцидент с электросамокатом

Следственный комитет Кузбасса проводит доследственную проверку после инцидента с электросамокатом, сбившим женщину, за рулем транспортного средства был несовершеннолетний, сообщает

По данным издания, инцидент произошел в четверг на Московском проспекте в районе дома 29, он попал на камеру видеонаблюдения. Электросамокат на полном ходу врезался в проходившую по тротуару женщину и сбил ее с ног, она упала и не поднималась. Два человека, ехавшие на самокате, не оказали помощь и уехали с места происшествия.

Как уточняется в сообщении, водителю электросамоката 14 лет. Также сообщается, что самокат был взят в аренду в сервисе кикшеринга.

Кузбасский СК начал доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья для выяснения обстоятельств происшествия. По результатам будет принято процессуальное решение.