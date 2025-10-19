Оторвало конечности: пьяный полковник ВСУ насмерть задавил бабушку в Одессе
Пьяный полковник ВСУ насмерть задавил пенсионерку в Одессе
Фото - © Медиасток.рф
В украинской Одессе нетрезвый полковник ВСУ сбил на Skoda Octavia пенсионерку. Она умерла, сообщает «Страна.ua».
Перед смертью пенсионерка пережила сильнейший удар. От него у женщины оторвало конечности.
Автомобилем в нетрезвом виде управлял, предположительно, 44-летний полковник оперативного отдела ОТГ «Одесса» ВСУ Дмитрий И. Его задержали.
Судя по опубликованным фото, машина после ДТП перевернулась. Из салона выпали личные вещи.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.