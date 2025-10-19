Оторвало конечности: пьяный полковник ВСУ насмерть задавил бабушку в Одессе

сегодня в 18:09

В украинской Одессе нетрезвый полковник ВСУ сбил на Skoda Octavia пенсионерку. Она умерла, сообщает « Страна.ua ».

Перед смертью пенсионерка пережила сильнейший удар. От него у женщины оторвало конечности.

Автомобилем в нетрезвом виде управлял, предположительно, 44-летний полковник оперативного отдела ОТГ «Одесса» ВСУ Дмитрий И. Его задержали.

Судя по опубликованным фото, машина после ДТП перевернулась. Из салона выпали личные вещи.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.