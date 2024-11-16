Отомстил за аттестат: студент в Китае зарезал 8 человек в училище

В Китае студент напал на училище с ножом из-за того, что ему не выдали аттестат

21-летний студент напал на профессиональное училище в китайском городе Исин. По предварительным данным, он мстил из-за не выданного аттестата, сообщает Baza .

Студент из провинции Цзянсу устроил резню в собственном учебном заведении. Он убил 8 человек и ранил 17. Парень зашел в здание и начал резать всех подряд.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как к училищу бегут люди, подъезжает машина скорой помощи. Пострадавших грузят в автомобиль.

По предварительной информации, так он отомстил за не выданный аттестат. Китайские СМИ сообщают, что студент не смог сдать экзамены и решил мстить. Его задержали.