«Отличный секс и овуляция»: интим обернулся лопнувшим яичником для девушки

сегодня в 17:06

У девушки лопнул яичник после бурного секса в Новосибирске

25-летняя девушка из Новосибирска оказалась в больнице после того, как у нее лопнул яичник. Из-за бурного секса у пострадавшей начал болеть живот, сообщает SHOT .

Сперва у девушки свело мышцы тазового дна. Затем ее начало тошнить.

Жительница Новосибирска не думала, что с ней произошло нечто серьезное. Она выпила обезболивающее и пошла в ванную.

На следующий день боль стала сильнее. У жительницы Новосибирска начала кружиться голова. Она упала без сознания и разбила затылок.

Пострадавшей вызвали скорую помощь. Ее госпитализировали и сделали операцию. Доктора выяснили, что у девушки порвалась киста в яичнике. Она утратила 0,6 литра крови.

По версии девушки, виной всему — овуляция, «отличный секс» и сложный перелет. Пострадавшая лечится и восстанавливается. Доктора отметили, что из-за принятия горячей ванны и употребления обезболивающего девушка могла умереть.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.