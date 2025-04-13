Открытое пламя на Сакмарской ТЭЦ потушено
Пожарные МЧС ликвидировали возгорание на подстанции в Оренбурге
В Оренбурге в воскресенье произошло возгорание на электроподстанции, огонь потушен, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
На место происшествия оперативно прибыли расчеты МЧС России. Пожарным удалось полностью ликвидировать открытое горение.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Причины возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось о замыкании на энергообъекте, из-за которого прозвучал взрыв.