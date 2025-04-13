Открытое пламя на Сакмарской ТЭЦ потушено

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Пожарные МЧС ликвидировали возгорание на подстанции в Оренбурге

В Оренбурге в воскресенье произошло возгорание на электроподстанции, огонь потушен, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.