«Откровенно хохотали»: студентов отправили драить унитазы на Урале

26 марта студенты-маляры делали ремонт в одной из аудиторий. В помещение ворвался директор и начал кричать, что ребята измазали пол в туалете. Он отправил студентов делать уборку, заставил их мыть унитазы под строгим надзором.

«Все это делалось публично, другие учащиеся откровенно хохотали над несчастными. Вместе с ними улыбалась и завуч, вместо того чтобы остановить беспредел директора, который упивался своей властью», — поделился один из родителей студентов.

Вместе с учащимися отмывать туалетную комнату пришлось и одному из педагогов, который написал заявление в правительство. Преподаватель написала, что в этот день честь и достоинство студентов ее группы унизили. Она также подчеркнула, что аудиторию они ремонтировали за свой счет.

В техникуме заявили, что директор в данный момент находится на больничном, а группы с таким названием и вовсе не существует. В департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что от детей и их родителей никаких заявлений не поступало.

В этот день студенты проходили практику, материалы им выдали за счет техникума. В процессе работы они сливали воду со строительными взвесями в унитазы, что привело к засорам канализации. Устранить последствия студенты согласились добровольно.

