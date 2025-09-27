Отказалась мыть посуду: отчим швырнул в девочку чайник с кипятком в Новоуральске

сегодня в 17:16

Отчим швырнул в девочку чайник с кипятком в Новоуральске

В Новоуральске мужчина разозлился на 15-летнюю падчерицу и швырнул в нее чайник с кипятком. Это произошло во время празднования дня рождения матери девочки, сообщает E1.ru .

В полицию сообщение об инциденте поступило в 00:04 в субботу от медиков скорой помощи.

По словам главы пресс-службы свердловского главка полиции Валерия Горелых, мужчина 1971 года рождения швырнул в ребенка чайник с кипятком. Девочка выбежала из квартиры, а также сама вызвала себе неотложку.

Предварительно, отчим потребовал, чтобы падчерица помыла посуду, а она отказалась. Возможно, это могло послужить поводом для агрессии мужчины.

Пострадавшую сначала доставили в местную больницу, а потом перевезли в ожоговое отделение 9-й детской горбольницы Екатеринбурга. У нее состояние средней тяжести, 15-процентный термический ожог лица и тела 1 и 2 степени. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

По итогам медзаключения о степени тяжести травм полицейские примут обоснованное процессуальное решение.

Как подчеркнул Горелых, безнаказанным жестокий поступок мужчины в отношении ребенка не останется.

