Отец в Сургуте трижды окунул годовалого ребенка в прорубь в 30-градусный мороз

В Сургуте отец раздел и окунул годовалого ребенка в прорубь. После этого мужчина отнес малыша в баню. В это время на улице было минус 30 градусов, сообщает Telegram-канал URA.RU .

На опубликованных в Сети кадрах видно, как мужчина с малышом на руках подходит к проруби. Он трижды окунает ребенка, а затем обтирает полотенцем.

По словам руководителя оздоровительного центра «Айсберг» Азамата Якупова, семья давно практикует закаливание. Родители используют исключительно проверенные методики. В этот момент здоровью ребенка якобы ничего не угрожало.

При этом врачи так не считают. По мнению специалистов, закаливание — сильный стресс для детского организма. Терапевт Галина Слободина считает, что в таком возрасте малышей закаливать не нужно.

«Это вопрос совести и ответственности мамы и папы. Если у ребенка в дальнейшем возникнут серьезные проблемы со здоровьем, отвечать за это будут только они», — рассказала доктор.

