Отец утопил сына-младенца в чистящем средстве, чтобы наказать его мать в Индиане

В Индиане суд приговорил мужчину к 92 годам тюрьмы за убийство сына назло жене

В штате Индиана завершился судебный процесс над 29-летним Элиасардом Монеусом, который убил своего трехмесячного ребенка. Мужчина утопил младенца в ведре с чистящим средством, чтобы наказать супругу за якобы проявленное неуважение к мужчинам, пишет РЕН ТВ со ссылкой на The Mirror.

Суд вынес обвинительный приговор, назначив Монеусу 62 года лишения свободы за убийство сына. Дополнительно мужчина получил еще 30 лет за попытку убить и свою жену.

Судья Стив Майер, комментируя дело, отметил, что убийство собственного ребенка является одним из самых ужасных преступлений, с которыми ему приходилось сталкиваться в своей практике.

Осужденный Монеус заявил, что решил наказать жену за неуважительное отношение к мужчинам и его не пугает то, что теперь придется провести всю жизнь за решеткой.